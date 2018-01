No vôlei, Banespa bate Santo André O Banespa estreou com vitória no segundo turno da Superliga Masculina de Vôlei. O time derrotou, em seu ginásio, o Shopping ABC/Santo André, por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/20 e 25/22), nesta quinta-feira à noite. Em São José, o time da casa surpreendeu, ao vencer o Minas por 3 sets a 2, com parciais de 21/25, 31/29, 20/25, 25/22 e 15/9.