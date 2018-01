No vôlei, Banespa recebe o Ulbra Banespa e Ulbra brigam nesta quarta-feira pela vice-liderança da Superliga Masculina de Vôlei, às 20 horas, no ginásio da Avenida Santo Amaro, em São Paulo. As duas equipes têm a mesma campanha ? 12 vitórias e cinco derrotas, com 29 pontos cada uma ?, mas os gaúchos estão em vantagem no saldo de sets. Estatisticamente, a Ulbra lidera no bloqueio e é segunda no ataque. O Banespa aparece bem colocado em três fundamentos: lidera na recepção, está em segundo na defesa e em terceiro no bloqueio.