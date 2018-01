No vôlei, Brasil termina em 1º do grupo A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei terminou fase classificatória da Liga Mundial na primeira colocação do grupo B. A liderança foi confirmada hoje, com a vitória sobre o time português por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 25/23, 21/25 e 25/18, na cidade mineira de Betim. O grupo comandado por Bernardo Rezende vai treinar até quinta-feira no Rio de Janeiro e em seguida viaja para a fase final, em Madri, de 8 a 13 de julho. Assim como na partida de sexta-feira, a Seleção Brasileira perdeu um set para os adversários, o que deixou Bernardinho irritado. "Ao contrário do jogo de ontem, o time entrou em quadra jogando concentrado, jogando certinho. O relaxamento aconteceu durante a partida. Sabemos que ainda estamos muito longe do ideal para a fase final", analisou o treinador, que terá dez dias no total para treinar a equipe. "Treinar fora de casa não é a mesma coisa. Passamos três semanas na Europa, e agora no Rio é que vamos conseguir fazer os últimos ajustes. Teremos dez dias para deixar o time mais regular, já que revezamos momentos excelentes com outros bisonhos. Temos de chegar mais consistentes." Mas o treinador ressalta que outras potências mundiais, como Rússia, Itália e Sérvia e Montenegro (ex-Iugoslávia) também não chegaram ao auge ainda: "Nenhum time chegou aos 100%. A Rússia é o time que está jogando melhor, mas um exemplo do que eu disse foi a Itália, que acabou perdendo para a Alemanha e é uma equipe para a qual nós perdemos duas vezes." Além de acertar, principalmente, o saque, o técnico assinalou as baixas físicas de Gustavo e Henrique, ambos com dores nas costas. Gustavo está quase recuperado, e Henrique vem sendo poupado durante as partidas. Hoje, no início do terceiro set, Bernardinho modificou quase o time todo: entraram Maurício, André Heller, Giba e Anderson no lugar dos titulares Ricardinho, Henrique, Nalbert e André Nascimento, respectivamente. Do time inicial, restaram o líbero Escadinha, o central Rodrigão e o ponta Dante. Maurício se destacou com uma excelente atuação e, no final da partida, foi homenageado pelo tricampeonato conquistado pelo Telemig/Minas na Superliga. "O jogo foi muito bom para mim, principalmente porque consegui ajudar o time a vencer. Sabemos que os dois jogos foram muito abaixo do nível que vamos ter de manter na fase final. Também estamos cientes de que não vamos ser os melhores individualmente, como no ataque e bloqueio porque somos um time baixo. O que nos diferencia é o conjunto. Se conseguirmos manter o volume de jogo, as coisas vão dar certo na Espanha", disse Maurício, que vai jogar no Montichiari, da Itália. O maior pontuador do jogo foi o ponta Dante, com 18 pontos. O atleta, que não estava atuando com regularidade nos jogos do Brasil, foi o único em sua posição que disputou todos os sets. "Para mim, o jogo teve resultado positivo. Senti a falta de ritmo de jogo, já que não atuava há três ou quatro partidas com mais consistência. Esses dez dias de treino vão ser muito proveitosos para eu manter bem o ritmo nos treinos", declara. A fase classificatória da Liga Mundial se encerra amanhã, mas os oito participantes da fase final já estão definidos. Pelo grupo A, vão Rússia e Espanha; no B, Brasil e Itália; no grupo C estão classificados Bulgária e Sérvia e Montenegro; e no D, República Checa e Grécia.