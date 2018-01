No vôlei, Osasco derrota o Rexona No clássico da Superliga Feminina de Vôlei, o Finasa/Osasco (atual campeão paulista e brasileiro) derrotou o Rexona-Ades, nesta quinta-feira à noite, por 3 a 0, em Osasco, com 25/21, 25/12 e 25/10, em 1h07. A ponta Érika, do Finasa, foi a maior pontuadora da partida, com 18 pontos. Neste sábado, o time paulista recebe a Brasil Telecom/Força Olímpica, às 18 horas.