No vôlei, Ricardinho é o novo capitão O levantador Ricardinho ganhou a disputa com Giba e Gustavo e foi escolhido o novo capitão da seleção brasileira masculina de vôlei, em substituição a Nalbert, que se transferiu para o vôlei de praia. A estréia no posto será neste sábado, quando o Brasil faz sua primeira partida pela Liga Mundial de 2005 contra a Venezuela, em Caracas. ?Ser o capitão do Brasil é algo que queria muito. Tenho uma liderança no grupo, converso com todos e sempre procuro dar o exemplo?, disse Ricardinho, que não escondeu o fato de, por vezes, imitar o técnico da seleção, Bernardo Rezende, o Bernardinho. ?Chamo a atenção de todos, grito, dou força e faço isso já às 7 horas, quando começamos a treinar. Os jogadores podem até me xingar por isso desde que peguem a bola, não estou nem aí.? Ricardinho foi convocado pela primeira vez para a seleção em 1996. Nos últimos anos ganhou a preferência de Bernardinho e assumiu a vaga de Maurício, que este ano se afastou da equipe. Aos 29 anos, atua no Modena, da Itália, e sua escolha como o novo capitão do Brasil foi oficializada durante uma reunião da seleção na noite de quarta-feira, no Rio. A ida de Ricardinho para o posto de capitão não foi surpresa. Principalmente porque nesta estréia da seleção na Liga Mundial, Giba ficou no Brasil se recuperando de uma virose, que o deixou de cama com fraqueza e febre - no início, a suspeita foi a de que estivesse com dengue, hipótese descartada na quarta-feira pelos médicos. Giba está de repouso em Curitiba e no domingo retorna ao Rio. Já Gustavo, campeão italiano neste ano pelo Treviso, ganhou uns dias de folga e se apresentará na segunda-feira. ?Tenho a certeza de que esta escolha não vai mudar em nada meu relacionamento com todos. Só que, agora, terei mais responsabilidades?, afirmou Ricardinho. Antes de embarcar, nesta quinta-feira à tarde, para Caracas, local das duas primeiras partidas contra a Venezuela, sábado e domingo, a seleção realizou um treino físico pela manhã na Escola de Educação Física do Exército, na Urca. Bernardinho aproveitou para informar os 12 jogadores que farão parte da delegação: Dante, Rodrigão, Murilo, Henrique, André Nascimento, Ricardinho, Escadinha, Marcelinho, André Heller, Anderson, João Paulo e Samuel. Após a Venezuela, Portugal e Japão serão os próximos adversários do Brasil no grupo A da Liga Mundial. Nos dias 4 e 5 de julho, a equipe enfrenta os portugueses, em Lisboa, e nos dias 11 e 12 de julho será a vez dos japoneses, em Nagóia.