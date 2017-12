Noitada de boxe em Nova York Oito pesos pesados estarão em ação neste sábado, no ringue do lendário Madison Square Garden, em Nova York, movimentando quase mil quilos de músculos em busca de dois títulos mundiais ou de maior credibilidade para desafiar futuros campeões. O norte-americano John Ruiz, de 32 anos, busca maior credibilidade, ao colocar em jogo o cinturão da Associação Mundial de Boxe contra o polêmico polonês Andrew Golota, desclassificado duas vezes por aplicar golpes baixos diante de Riddick Bowe, em 1996 e 1997. Aos 37 anos, Golota anunciou que se aposenta se perder. O grandalhão norte-americano Jameel McCline, de 1,98 metro e 122 quilos - o mais opesado do grupo -, desafia o compatriota Chris Byrd pelo título da Federação Internacional de Boxe. Byrd é o "franzino" da noitada, com 96,9 quilos. Dois ex-campeões procuram mostrar serviço e desafiar, em um futuro próximo, os lutadores que vencerem os combates pelos títulos. É ocaso do veterano Evander Holyfield, de 42 anos, que volta após perder seu último combate, em outubro do ano passado e operar o ombro. Na pesagem, "The Real Deal" mostra que está motivado, ao acusar apenas 97,6 quilos. Seu adversário será a "eterna promessa" Larry Donald, de 37 anos. Hasim Rahman, que chegou a ser campeão, em 2001, ao nocautear o britânico Lennox Lewis, terá pela frente o australiano Kali Meehan, que, aos 34 anos, teve sua performance mais elogiada em abril, quando perdeu, em decisão dividida, para o campeão da Organização Mundial de Boxe, Lamon Brewster.