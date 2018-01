Noite de boxe agita balada em São Paulo Hotel cinco estrelas, muito luxo, suntuosidade e boxe como carro-chefe de tudo isso. Não tem muita a ver com a realidade do Brasil, mas, podem acreditar, é o que vai ser visto na noite deste sábado em São Paulo. Num evento fechado, o Hotel Unique abre suas portas para os fãs do pugilismo e, com o apoio de um grupo de empresários e da Federação Paulista de Boxe (FPB), busca glamour de um esporte há muito desamparado. O evento, de acordo com a organização, será transmitido pelo canal fechado Band Sports, ao vivo, a partir das 20 horas. A televisão, é ponto pacífico, é considerada por todos os dirigentes a única saída para o boxe. A noitada deste sábado será a segunda realizada no Unique (a primeira ocorreu em dezembro). Serão dez no total, uma a cada mês. Segundo Antonio Bernardo, árbitro ligado à FPB, os empresários estão usando essas lutas para avaliar a viabilidade do esporte. "E já está dando retorno por causa do dinheiro da televisão", explica Para as sete lutas da noite, os organizadores copiaram os eventos de Los Angeles, com direito a um empolgado locutor, efeito de luzes e muita música nos intervalos. A atração principal será a disputa do título ibero-americano entre o brasileiro Mário Soares (34 anos, sete lutas e sete vitórias) contra o atual campeão, o colombiano Diosmel Anaya.