Noiva de Pessoa não salta pelo Brasil O cavaleiro Rodrigo Pessoa já informou que sua noiva, a norte-americana Keri Potter, não representará o Brasil na Copa das Nações de Aachen, na Alemanha, de 12 a 17 de junho. Keri, que havia sido inscrita pela Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) e tem autorização da Federação Eqüestre Internacional (FEI) para competir pelo País, desistiu, também, de saltar em Saint-Gallen, na Suíça, no fim de semana (cedeu o lugar a Bernardo Rezende Alves). "Keri compete em Cannes e depois viaja para os Estados Unidos", disse Rodrigo a Agência Estado, por telefone, de Hamburgo. A noiva vai cuidar dos preparativos para o casamento, no dia 23. O cavaleiro ainda não decidiu se saltará a Copa das Nações pelo Brasil. "Depende da equipe que a CBH escalar." Mas irá a Aachen, para as provas individuais, com dois dos melhores cavalos do circuito, Lianos e Baloubet du Rouet. Rodrigo está muito aborrecido com declarações do rival Luiz Felipe de Azevedo e de outros cavaleiros, que são contra Keri competir pelo País antes do casamento e da naturalização. "As críticas vêm do mesmo lugar. Ele é um transtornado. Essa família Azevedo é um desassossego." Rodrigo garantiu que a intenção era ajudar o Brasil, pois a noiva tem cavalos competitivos, que estariam à disposição do País. "É uma pena. Tudo isso é um aborrecimento e me faz perder a motivação." Em Hamburgo, com Lianos, Rodrigo foi segundo colocado no GP, sábado, coma obstáculos a até 1,60 m. Não cometeu faltas e foi apenas 23 centésimos de segundo mais lento do que o alemão Markus Merschformann, com Camirez B. Hoje, em Munique, em prova de 1,55 m, Bernardo Rezende Alves, com Oberon, foi o terceiro colocado e Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, com Aspen, o nono.