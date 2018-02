Norberto é o destaque do 1.º dia do WQS em Florianópolis Os organizadores do Costão Mormaii Pro, evento seis estrelas do World Qualifying Series (WQS) de surfe aproveitaram as ondas de um metro a um metro e meio na praia do Santinho, em Florianópolis, para dar início ao evento já no primeiro dia. Na rodada inicial (192 surfistas), o destaque foi o Pedro Norberto, de Camboriú (SC), com a nota 8,67. A melhor média do dia (somatória das duas melhores ondas) foi Bruno Moreira, da Praia Grande (SP), 16,17. Com a confirmação final dos inscritos, realizada nesta terça-feira, está garantida a presença do surfista cabofriense Victor Ribas, representante brasileiro no World Championship Tour (WCT). Os brasileiros Paulo Moura (PE), Marcelo Nunes (RN), Yuri Sodré (RJ) e Pedro Henrique (RJ), que integravam a elite do surfe até o ano passado, mais o americano Shea Lopez, outro ex-freqüentador do WCT, também estarão na competição. Outra atração do seis estrelas de Florianópolis é o paraibano radicado em Santa Catarina Fábio Gouveia e o campeão brasileiro Jihad Kondr, de Matinhos (PR). Como são cabeças-de-chave, deverão entrar na água para suas primeiras baterias entre quinta e sexta-feira.