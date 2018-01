Normandie esbanja luxo na Eldorado-Brasilis Quem vê o trimarã "Normandie Até Logo", de 28 pés, não consegue imaginar como o comandante Jadir Serra, com seus 126 quilos, conseguirá aguentar os dez dias viajando em sua "sauninha". No interior do barco, há quatro camas e uma geladeirinha de isopor. "Vou aproveitar para fazer um regime, espero voltar seis quilos mais magro." Jadir é paulista e mora no Espírito Santo há cinco anos. Hoje, ele mora no Normandie, construído em 1983. Um barco luxuoso que não chega aos pés do "Até Logo": tem quatro quartos, freezer, videokê, televisão de 27 polegadas, churrasqueira, adega de vinhos e copos de cristal, além de inovadoras tecnologias, como energia eólica e bateria solar. "É ecologicamente correto e moderno. Se comparado ao Até Logo, são quartos com cobertura", brincou Serra. Na regata, a "casa" de Jadir será comandada por Guilherme Strupel. Na véspera da prova, Jadir fez a sua lista de compras para levar na viagem. "Estou levando empadas e tortas doces, além de comidas prontas." Está levando o suficiente segundo ele para fazer uma refeição por dia. "Não tem como não voltar magro." O Até Logo competirá na classe Multicasco. "O barco está muito bom e dá para vencer a minha classe." Jadir participa desde a primeira edição. E contou o por que tem vontade de voltar. "A Ilha de Trindade é maravilhosa, sinto saudades das cabritas", disse ao referir-se aos inúmeros animais que circulam por Trindade. E não foi só Jadir que entrou na regata por causa da inóspita ilha. O francês Olivier Thomas, que mora há três anos no "Mobius", um trimarã de 60 pés, o maior da regata e também o mais antigo (35 anos) já viajou pelo mundo todo. Depois de conhecer o arquipélego de Fernando de Noronha, Olivier traçou um novo desafio: conhecer a ilha de Trindade, tão falada pelos amigos. "Pelas fotos e vídeo, a ilha se parece muito com Cabo Verde, um dos lugares mais lindos que já visitei. Mas já me disseram que a ilha brasileira é mais bonita." Com mais cinco tripulantes a bordo, todos brasileiros, Olivier espera chegar entre os três primeiros. "O barco é antigo, mas muito potente." Olivier não tem previsão para voltar para a França. "Adoro o Brasil e ainda tenho muito para conhecer aqui." Na Volta da Taputera, nesta sexta-feira, regata de apresentação dos barcos, o stay de proa - cabo de aço da proa que segura o mastro - do Mobius quebrou na largada e Olivier teve de voltar ao Iate Clube para consertá-lo. "Foi só um susto, neste sábado o barco estará pronto."