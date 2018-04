Norte-americana faz melhor tempo da década nos 100 m

A norte-americana Carmelita Jeter conquistou neste domingo a melhor marca da década nos 100 metros rasos. Na Final Mundial do Atletismo, em Tessalonica, na Grécia, ela conquistou a medalha de ouro com 10s67, tornando-se a terceira mulher mais rápida de todos os tempos.

A última a completar a prova em menos de 10s70 havia sido Marion Jones, que correu em 10s65 no meeting de Johannesburgo em 1998. O recorde mundial pertence a outra norte-americana, Florence Griffith-Joyner, que conseguiu 10s49 em 1988.

O grande tempo de Jeter foi um dos pontos altos do dia em Tessalonica. Outro momento marcante aconteceu na prova do salto em altura feminino. Depois de conquistar mais uma medalha de ouro com 2,04 metros, a croata Blanka Vlasic tentou bater o recorde mundial, colocando o sarrafo em 2,10 m, mas falhou nas três tentativas.

Vlasic, que já saltou em 2,08 m no fim do mês passado, tentava superar a búlgara Stefka Kostadinova, recordista desde 1987, com 2,09 m.