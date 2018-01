Norte-americano assume a ponta na Volta da França O norte-americano Floyd Landis, conhecido por ser escudeiro de Lance Armstrong em várias competições, assumiu nesta quinta-feira a liderança da Volta da França, ao cruzar em terceiro lugar na 11.ª etapa, disputada nos Montes Pirineus, de Tarbes, na França, a Pla-de-Beret, no lado espanhol da fronteira. É a primeira vez que Landis veste a camisa amarela de líder da prova. Ele marcou o mesmo tempo do vencedor, o russo Denis Menchov. "É um sonho que se torna realidade", afirmou o ciclista, que depois da prova terá de ser submetido a uma cirurgia no púbis - ele espera ter condições físicas de conseguir completar a disputa, e diz que vai arriscar. "Não sei quando minha carreira vai terminar, pode ser depois dessa Volta", admite. Menchov, que está em terceiro, a pouco mais de um minuto do líder, acredita que ainda tem chances de virar o jogo. "Tudo será decidido nesta semana, nos Alpes", afirmou o ciclista, que nunca havia vencido uma etapa da Volta da França, em seis participações. "Mas Landis é sem dúvida o favorito." O líder até o início da etapa, o francês Cyril Dessel, acabou a etapa na 18.ª posição, e agora tem 8 segundos de desvantagem para o norte-americano. Os cinco primeiros colocados da 11ª etapa: 1.º Denis Menchov/RUS - a 6m06min25s 2.º Levi Leipheimer (USA) - mesmo tempo 3.º Floyd Landis (USA) - mesmo tempo 4.º Cadel Evans/AUS - a 17s 5.º Carlos Sastre/ESP - a 17s Classificação geral dos tempos após a 11ª etapa: 1.º Floyd Landis/EUA - 49h18min07s 2.º Cyril Dessel/FRA - a 8s 3.º Denis Menchov/RUS - a 1min01s 4.º Cadel Evans/AUS - a 1min17s 5.º Carlos Sastre/ESP - a 1min52s 6.º Andreas Kloden/ALE - a 2min29s 7.º Michael Rogers/AUS - a 3min22s 8.º Juan Miguel Mercado/ESP - a 3min33s 9.º Christophe Moreau/FRA - a 3min44s 10.º Markus Fothen/ALE - a 4min17s Classificação geral por pontos: 1.º Robbie McEwen/AUS - 217 pontos 2.º Tom Boonen/BEL - 188 3.º Oscar Freire/ESP - 181 4.º Daniele Bennati/ITA - 165 5.º Erik Zabel/ALE - 148 6.º Thor Hushovd/NOR - 134 7.º Bernhard Eisel/AUT - 127 8.º Luca Paolini/ITA - 126 9.º Iñaki Isasi/ESP - 97 10.º David Kopp/ALE - 94 Classificação geral em montanha: 1.º David de la Fuente/ESP - 80 pontos 2.º Cyril Dessel/FRA - 62 3.º Fabian Wegmann/ALE - 61 4.º Michael Rasmussen/DIN - 49 5.º Juan Miguel Mercado/ESP - 45 6.º Michael Boogerd/ALE - 41 7.º Iñigo Landaluze/ESP - 38 8.º Juan Antonio Flecha/ESP - 36 9.º Floyd Landis/EUA - 35 10.º Christophe Rinero/FRA - 35 Classificação geral por equipes (soma dos três melhores tempos dos competidores em cada etapa disputada) 1.º T-Mobile - 148h04min07 2.º Gerolsteiner - a 46s 3.º AG2R - a 5min00s 4.º CSC - a 7min52s 5.º Rabobank - a 9min17s 6.º Saunier Duval - a 16min03s 7.º Caisse d´Epargne/Baleares - a 23min07s 8.º Lampre - a 24min57 9.º Phonak - a 24min58 10.º Discovery Channel - a 27min05