Norte-americano é o primeiro negro a ganhar ouro nos Jogos O norte-americano Shani Davis entrou para a história neste sábado como o primeiro negro a conquistar uma medalha de ouro individual na história dos Jogos Olímpicos de Inverno. Ele venceu o short track, prova de patinação de velocidade com a distância de mil metros, com o tempo de 1m08s89. A medalha de prata ficou com o também norte-americano Joey Cheek, e a de bronze com o holandês Erben Wennemars. Davis, no entanto, causou polêmica na delegação norte-americana por ter se negado a disputar a prova de perseguição por equipes para concentrar-se na disputa do short track, prova da qual é recordista mundial. Sem ele no time, os Estados Unidos ficaram fora do pódio na perseguição. A primeira edição dos Jogos de Inverno aconteceu em 1924, na cidade Chamonix, na França. Dessa vez, em Turim, na Itália, são cerca de 2.500 atletas de 85 países diferentes.