Norte-americano fica com o bi na Air Race

O americano Mike Mangold conquistou neste domingo o bicampeonato da Red Bull Air Race World Series 2007 ao terminar em terceiro lugar a etapa de Perth, Austrália. Ele superou o britânico Paul Bonhomme, líder da temporada até inicio desta prova, logo nas quartas-de-final. A última corrida do mundial foi vencida pelo francês Nicolas Ivanoff. Com o resultado, Mangold, que já havia sido campeão em 2005, e Bonhomme terminaram empatados, com 47 pontos, e o título foi decidido no sexto critério de desempate, o número de segundos lugares nas rodadas eliminatórias. "Estou muito feliz. O título caiu em minhas mãos no último minuto, quando eu não estava mais esperando. Foi um longo e difícil ano em que tivemos alguns problemas ao longo da temporada, mas nossa equipe trabalhou pesado para, mais uma vez, sermos vencedores", declarou Mike Mangold, que venceu o espanhol Alejandro Maclean na disputa pelo terceiro lugar da etapa. Paul Bonhomme, que tinha chegado ao pódio em todas as corridas do ano, lamentou a falta de sorte justamente na última etapa. "A temporada foi uma batalha constante contra o Mike e no final ele foi o piloto com mais sorte. A disputa dificilmente poderia ter sido tão acirrada. É inacreditável, mas agora é hora de celebrar", afirmou o britânico. Resultados Red Bull Air Race World Series 2007 1.º Mike Mangold (47 pontos) 2.º Paul Bonhomme (47) 3.º Peter Besenyei (31) 4.º Kirby Chambliss (28) 5.º Steve Jones (17) 6.º Alejandro Maclean (16) 7.º Nicolas Ivanoff (7) 8.º Michael Goulian (6) 9.º Nigel Lamb (5) 10.º Hannes Arch (3) 11.º Frank Versteegh (3) 12.º Sergey Rakhmanin (0) 13.º Klaus Schrodt (0)