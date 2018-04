Norte-americano lidera ranking da Copa do Mundo de natação

O norte-americano Randall Bal é o líder do ranking geral da Copa do Mundo de natação em piscina curta, cuja quinta etapa será disputada terça e quarta em Estocolmo, na Suécia. Bal, especialista no nado de costas, comprovou sua condição na etapa do último fim de semana, em Moscou. Na Rússia, ele conquistou o ouro nas três provas de costas (50, 100 e 200m). O nadador tem 95 pontos - 30 a mais que o russo Nikolay Skvortsov, que ficou a um centésimo do recorde mundial dos 200 m borboleta. A liderança entre as mulheres é da também norte-americana Natalie Coughlin, que não disputou a etapa de Moscou. No entanto, ela só tem cinco pontos de vantagem sobre a sueca Therese Alshammar, que venceu os 50 m borboleta na Rússia. Classificação geral masculina: 1.º Randall Bal (EUA) - 95 pontos 2.º Nikolay Skvortsov (RUS) - 65 3.º Roland Schoeman (AFS) - 32 4.º Gerhard Zandberg (AFS) - 27 5.º Eamon Sullivan (AUS) - 20 Classificação geral feminina: 1.º Natalie Coughlin (EUA) - 70 pontos 2.º Therese Alshammar (SUE) - 65 3.º Josefin Lillhage (SUE) - 30 4.º Lisbeth Lenton (AUS) - 25 5.º Leisel Jones (AUS) - 20