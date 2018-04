Norte-americano morre durante eliminatórias para Olímpiada

O atleta norte-americano Ryan Shay morreu neste sábado nas ruas de Nova York enquanto participava das eliminatórias para entrar na equipe de seu país para os Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim. Shay, de 28 anos, desmaiou quando tinham sido disputados apenas nove quilômetros do percurso. Ele foi atendido em seguida pelos serviços médicos da prova e levado para o hospital Lenox Hill. Porém, ele morreu logo depois. O atleta foi campeão da maratona dos Estados Unidos em 2003 e em 2004. Em 2003 também ganhou o título americano da meia maratona. A prova acabou com Ryan Hall, Dathan Ritzenheim e Brian Sell no pódio. Os três conseguiram a classificação olímpica. O atual vice-campeão olímpico, Meb Keflezighi, não estará em Pequim, pois foi o oitavo. Neste domingo acontece a Maratona de Nova York.