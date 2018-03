Norte-americano vence a 9 de Julho O ciclista norte-americano John Lieswyn, ganhou a 60.ª edição da Prova Ciclística 9 de Julho, disputada hoje, na pista do Autódromo de Interlagos. O brasileiro Márcio May foi o segundo, seguido por José dos Santos. Treinado pelo técnico brasileiro Ailton de Souza, Lieswyn assumiu a ponta na 12.ª das 20 voltas para vencer em um sprint. Márcio May acha que poderia ter sido o campeão se não fosse o cansaço pela viagem de volta ao Brasil. May disputou o Mundial B na Suíça - foi quinto na prova contra o relógio - e voltou, na terça-feira, para pedalar na 9 de Julho.