Norte-americanos vão à final do vôlei A dupla Márcio e Benjamin perdeu a chance de fazer uma final brasileira no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia. Neste sábado, prevaleceu a técnica dos norte-americanos Holdren e Metzger que venceram a partida das semifinais por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/14. Agora, eles vão enfrentar na decisão Ricardo e Emanuel, que sequer entraram em quadra para jogar, pois foram beneficiados pela lesão do português Maia.