Noruega bate Espanha é campeã europeia no handebol feminino

A Noruega conquistou neste domingo o Campeonato Europeu Feminino de Handebol, realizado na Hungria e na Croácia. Em uma disputada decisão, em Budapeste, a equipe derrotou a Espanha por 28 a 25 e retomou a hegemonia da modalidade no continente, já que havia perdido o título de 2012 para Montenegro na final.

Este foi o sexto título europeu das norueguesas, um recorde na competição, que é realizada desde 1994. Com o triunfo, o time se garantiu nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, se juntando ao Brasil, atual campeão mundial, que já estava classificado por ser sede do evento.

Na decisão deste domingo, a Espanha começou melhor, chegou a ter cinco gols de vantagem e foi para o intervalo com dois: 12 a 10. Mas na etapa final as exclusões de jogadoras prejudicaram demais as espanholas, que levaram a virada e tiveram que se contentar com o vice.

Duas jogadoras foram as principais responsáveis pela recuperação norueguesa: Koren Riegelhuth, autora de dez gols, sendo cinco na linha de sete metros, e Mork, que terminou com sete gols. Do lado espanhol, destaque para Pena Abaurrea, que dividiu a artilharia do dia ao também anotar dez gols.