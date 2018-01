Nos 50m costas, Fabíola Molina é prata O Brasil ganhou mais uma medalha nesta sexta-feira na Copa do Mundo de Natação de piscina curta, nesta sexta-feira. Agora, foi a prata com Fabíola Molina, nos 50m nado costas, com o tempo de 28s65. A vencedora da prova foi a Ilona Hlavackova, da República Tcheca, com o tempo de 27s60.