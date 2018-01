Nos dossiês das cidades, só 1º passo Para Nádia Campeão, secretária municipal de Lazer, Esportes e Recreação, o mais importante é mostrar os pontos fortes da pré-candidatura de São Paulo, que em 7 de julho estará na votação contra o Rio de Janeiro pela chance de postular a sede da Olimpíada/2012. Um aspecto fundamental é a união de propósitos do município e do Estado. ?Temos o governador Alckmin, do maior Estado do País, na campanha, a prefeita Marta Suplicy, apoio de empresários de peso como Abílio Diniz. Não é pouco?, diz a secretária, ressaltando ainda o profissionalismo com que está sendo cumprida a candidatura paulistana. Leia mais no Jornal da Tarde