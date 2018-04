Nos EUA, Franciela Krasucki obtém índice olímpico para prova dos 100 metros

Franciela obteve o índice olímpico um dia antes de outra destacada velocista do País passar por um momento delicado na carreira. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do atletismo intimou Ana Cláudia Lemos a participar de uma audiência nesta sexta-feira para se defender do resultado adverso em seus exames de controle antidoping. No mês de março, ela foi flagrada com a substância proibida Oxandrolona em testes fora de competição. Desde então, está preventivamente suspensa e não participou do Mundial Indoor, no mesmo mês, em Portland, nos Estados Unidos.

Nesta prova dos 100 metros em Los Angeles, a norte-americana Lesline Gilzene ficou em segundo lugar com 11s60, seguida da brasileira Vitória Cristina Rosa com 11s63. Outras velocistas do País também participaram da disputa: Bruna Farias, quarta com 11s65; Kauiza Venancio, quinta com 11s74; Evelyn Paula, sétima com 11s79; e Vanuza Santos, oitava com 11s80.

Na prova masculina, dobradinha brasileira no pódio. Jorge Henrique Vides foi o vencedor com 10s22, seguido por Bruno Lins, que fechou em 10s25). O norte-americano Alton Eliphar ficou em terceiro com 10s33. Rodrigo Nascimento terminou em quarto com 10s36, Paulo André Oliveira em quinto com 10s38, Aldemir Gomes Junior em sexto com 10s41, José Carlos Codó Moreira em oitavo com 10s57 e Antonio Rodrigues em nono com 10s61.

Com o resultado nos 100 metros, Paulo André Oliveira ratificou o índice para o Campeonato Mundial Sub-20, que será disputado em julho, na Polônia.

Nos 200 metros, a brasileira Geisa Coutinho ficou em segundo lugar com 23s72, enquanto que Antonio Rodrigues e Rodrigo Nascimento terminaram na segunda e na terceira colocações com 21s09 e 21s10, respectivamente.