Nos pênaltis, Bahrein bate a Nigéria e avança às quartas Uma das surpresas da Copa do Mundo de Beach Soccer (Futebol de Areia) da Fifa, o Bahrein garantiu nesta segunda-feira a sua classificação às quartas-de-final ao derrotar, nos pênaltis, a Nigéria por 4 a 3 - a partida terminou empatada por 5 a 5 no tempo regulamentar e na prorrogação. A partida aconteceu na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O resultado também irá "encher o bolso" dos jogadores da seleção. Isso porque o rei Hamed bin Isa Al Khalifa prometeu dar para cada jogador US$ 5 mil (cerca de R$ 10,6 mil) de premiação se o time conseguisse a vaga para a próxima fase do torneio. Bahrein chegou aos cinco pontos e assegurou a segunda colocação do Grupo D. A Nigéria fechou a sua participação com três. Itália e Argentina se enfrentam ainda nesta segunda no complemento da rodada da chave. Os gols do Bahrein, que é dirigido pelo técnico brasileiro Gustavo Zloccowick, foram marcados por Rashef Salem (2), Omar (2) e pelo pernambucano Haroldo Ferreira Duarte, naturalizado e que mudou o nome para Adnan Abdulla Ebrahim. Os afrianos anotaram com Isiaka Olawale, Gabriel Agu (2), Ogbonnaya Okemmiri e Uga Okpara.