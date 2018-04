Nos pênaltis, Santos obtém inédito título da Liga Futsal

O time santista havia sido derrotado por 4 a 3 no duelo de ida, na serra gaúcha, e por isso precisa vencer para levar a disputa do título para a prorrogação, conforme prevê o regulamento do torneio. E foi o que a equipe fez para fazer história em sua própria casa, já que se tornou o primeiro clube paulista a conquistar a Liga Futsal, que encerrou a sua 16.ª edição nesta terça-feira.

Curiosamente, essa foi a primeira vez que a competição foi decidida nos pênaltis. E a disputa acabou consagrando o goleiro Paulo Victor, que entrou apenas para pegar as penalidades, substituindo Djony. O reserva agarrou duas cobranças: a primeira, batida por Leandrinho, e a última, na qual parou o chute de Tostão e levou ao delírio a Arena Santos, lotada por quase 4 mil torcedores. Entre eles estavam alguns ilustres, como a dupla Neymar e Paulo Henrique Ganso, além do presidente do clube, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, e do próprio Falcão, expulso no primeiro jogo da decisão.

No tempo normal, Neto abriu o placar para o Santos e Sinôe empatou o confronto no final da primeira etapa. No segundo período de 20 minutos, Pixote voltou a colocar os santistas na frente, antes de Rodrigo empatar mais uma vez o placar. O resultado de 2 a 2 daria o título ao Carlos Barbosa, mas a equipe da casa acabou fazendo 3 a 2 ao triunfar com a tática de colocar o ala Pixote como goleiro-linha no lugar de Djony. Foi dos pés dele que começou a jogada que resultou no gol de Deives, após rebote dado pelo goleiro Lavoisier.

Depois do confronto, o herói Paulo Victor, que é torcedor do Santos, não escondeu a emoção por ter sido decisivo na conquista para o clube. "É bem difícil falar em um momento como este. É um título inédito para mim, o primeiro título de expressão da minha carreira. Só tenho que agradecer o elenco, a comissão técnica, enfim, todos que confiaram no meu trabalho. Hoje (terça-feira) consegui retribuir toda esta confiança", comemorou.