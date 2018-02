Nova geração da natação é mais versátil Três jovens especialistas no nado medley - que reúne os quatro estilos da natação - formam uma nova e talentosa geração, que veio para substituir vencedores no estilo livre, como Gustavo Borges, dono de quatro medalhas olímpicas. Thiago Pereira, 18 anos, Lucas Salatta e Joanna Maranhão, ambos de 17, são os caçulas entre os 20 integrantes da equipe olímpica brasileira - o grupo segue para a aclimatação em Rio Maior, Portugal, no dia 1º de agosto. Chega à Vila Olímpica no dia 8 e começa a competir em Atenas no dia 14. O trio não fala em medalha na primeira Olimpíada da carreira. A meta é obter o melhor tempo possível e assegurar vaga nas finais, entre os oito primeiros do mundo. "Meu objetivo é estar na final", afirma o fluminense Thiago, que dará prioridade aos 200 metros medley. Gustavo Borges avalia que essa geração é mais homogênea que a sua - o crescimento incluiu as mulheres (serão seis em Atenas). Ele defendeu quase sozinho o lugar do Brasil no pódio olímpico - no estilo livre, foi prata nos 100 metros, em 1992; prata nos 200 metros e bronze nos 100 metros, em 1996; e bronze no revezamento 4x100 metros, em 2000. Fernando Scherer, o Xuxa, colaborou com dois bronzes: nos 50 metros, em 1996, e no revezamento 4x100 metros, em 2000, também no nado livre. Antes deles, a natação brasileira ganhou a prata com Ricardo Prado, nos 400 metros medley em 1984, e bronze com os precursores Tesuo Okamoto (nos 1.500 metros livre, em 1952) e Manuel dos Santos (nos 100 metros livre, em 1960). Sem cobrança - No início de junho, no Torneio de Canet, na França, Thiago Pereira, de 1,86 metro e 77 quilos, obteve a segunda melhor marca do ano nos 200 metros medley - também foi a quinta melhor de todos os tempos (1m59s48) -, depois de três semanas de preparação na altitude de Sierra Nevada (Espanha). "Tem acompanhamento psicológico, se concentra bem no momento da prova, apesar de ser moleque, mas não pode ter cobrança", conta o técnico cubano Omar Gonzales, que passou a treinar Thiago este ano, depois da saída de Mirco Cevales do Minas Tênis. Para o técnico, Thiago, que nasceu em Volta Redonda e começou a nadar aos 4 anos, "é bom nos quatro estilos". Nos últimos 40 dias de preparação, dará destaque à parte técnica do estilo costas, "que não é ruim, mas tem de ser mais trabalhado no medley". Segundo Omar, o medley ficou "meio encostado" no Brasil por anos, mas agora quatro atletas já nadam os 200 metros abaixo de 2min04, que era o tempo de Ricardo Prado - Thiago, Lucas, Diogo Yabe e Caio Moretson. "Os técnicos passaram a se preocupar em treinar os nadadores no estilo medley, que também podem fazer costas, borboleta, peito e livre, rendendo para o clube." Versátil - Joanna Maranhão, de 1,74 metro e 60 quilos, adotou o medley como estilo principal naturalmente. "Eu nadava peito. Com o tempo, fui equilibrando os quatro estilos. Assim, o Brasil não fica só no livre e no costas", contou, lembrando que Rogério Romero foi finalista olímpico em Seul (1988) e em Sydney (2000), ambos nos 200 metros costas. Joanna, que nada desde os 3 anos, gosta de pensar em como será sua primeira Olimpíada. "Gosto de imaginar. Pode ser melhor do que na hora", disse. Como Thiago, ela também mudou de técnico há seis meses e agora treina com Nuno Trigueiro. Em Canet, conseguiu seu melhor tempo nos 400 metros medley - com 4m42s55, estabeleceu a sétima marca do mundo em 2004 e melhorou o recorde sul-americano em quase três segundos e meio. "Era o que planejávamos para Atenas", explicou Nuno. Joanna quer repetir a marca nos Jogos. "Com a pressão da Olimpíada será mais difícil. Não sei o que representará como resultado, mas penso em fazer meu melhor tempo", afirmou. Ela gostou da piscina olímpica de Atenas, que não é coberta, motivo de reclamação de muitos nadadores, entre eles os australianos. Pernambucana, treina no Recife e está acostumada ao sol. "O calor não vai me atrapalhar." Evolução - O objetivo de Lucas Salatta, de 1,77 metro e 77 quilos, também trabalha para melhorar em Atenas os 4m19s54 dos 400 metros medley. "Se fizer o que quero, dá para ir à final olímpica", garantiu o nadador, que está no Pinheiros desde o começo da carreira. O técnico Fernando Vanzella acha que será preciso nadar na faixa de 4m16s50 para garantir lugar na final. "O medley vai ter o Michel Phelps (recordista mundial da prova, com o excepcional tempo de 4m09s09) como favorito, o húngaro Cseh Laszlo, o japonês Miki Jiro, mais os australianos... São muitos e a prova teve uma evolução significativa - em Atlanta, o vencedor nadou em 4m14s90", diz Vanzella, observando que a evolução também ocorreu no Brasil. Lucas ficou fora do Pan-Americano de São Domingos, em 2003. Teve a seletiva comprometida por uma lesão no ombro. Fez o índice, mas conseguiu apenas o terceiro tempo - foram selecionados dois nadadores por prova. Depois, ele recebeu acompanhamento psicológico para resgatar a autoconfiança. "Ele tem de pensar na evolução pessoal, em seu próprio tempo", avisou o técnico.