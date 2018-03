Nova geração vence Supersurf em Torres Os atletas da nova geração Renato Galvão, 21, e Suelen Naraísa, 18, são os campeões da segunda etapa do SuperSurf, a primeira divisão do Circuito Brasileiro de Surfe Profissional, que terminou neste domingo em Torres (RS). Em seu ano de estréia no circuito, o paulista Renato Galvão derrotou na decisão o experiente Renan Rocha, 32, que até 2002 integrava a elite mundial de surfe, o WCT (World Championship Tour). "Batalhei muito para conseguir minha vaga e nem acredito que venci logo na segunda etapa que estou competindo", declarou o campeão que ganhou um carro zero-quilômetro. Galvão contou que teve sorte em pegar a melhor onda da bateria, quando marcou 8,33 dos dez pontos possíveis. Renan achou que teve azar, pois quando a onda apareceu, seu adversário estava com a prioridade e ele não pôde fazer nada. "Só fiquei olhando ele surfar e esperando divulgarem a nota alta", comentou o vice-campeão que também é de São Paulo e faturou 7.200 reais de prêmio. Renan participou do SuperSurf de Torres como convidado e antes de chegar à final, eliminou o líder e o vice-líder do ranking brasileiro, Peterson Rosa (PR) e Sávio Carneiro (PE), respectivamente. A vitória de Galvão o deixou na quarta posição no ranking. No entanto, Peterson segue em primeiro e Sávio em segundo. Na terceira colocação está o cearense Lucinho Lima. Enfim o primeiro lugar - Para a campeã Suelen Naraísa, o título feminino em Torres significou mais que uma vitória. "Eu já tinha participado de seis finais sem vencer nenhuma, agora, finalmente consegui o primeiro lugar numa etapa do SuperSurf", vibrou a atleta que recebeu cinco mil reais de premiação. Na bateria decisiva, ela enfrentou a cearense Silvana Lima, surfista que também coleciona títulos de vice. No último evento do ano passado na Prainha (RJ), Silvana perdeu para Taís de Almeida (RJ), já na abertura do circuito em 2003 em Maresias (SP), ela foi barrada pela conterrânea Tita Tavares. Suelen assumiu a liderança do ranking, seguida por Silvana e Tita. A tricampeã brasileira Andréa Lopes é a quarta colocada no ranking. Neste domingo, as ondas diminuíram de tamanho - para um metro de altura - mas apresentaram a melhor formação dos cinco dias da evento na Prainha. A terceira etapa do SuperSurf acontece em Ubatuba (SP), entre 2 e 6 de julho. Ranking do SuperSurf: 1º.- 1400 - Peterson Rosa (PR) 2º.- 1360 - Sávio Carneiro (PE) 3º.- 1340 - Lucinho Lima (CE) 4º.- 1320 - Renato Galvão (SP) 5º.- 1130 - Marcelo Trekinho (RJ) 5º.- 1130 - Eric Miyakawa (SP) 5º.- 1130 - Wagner Pupo (SP) 8º.- 1110 - Leonardo Neves (RJ) 8º.- 1110 - Maicon Rosa (PR) 8º.- 1110 - Armando Daltro (BA) 8º.- 1110 - Tadeu Pereira (SP) 12º- 1060 - Renan Rocha (SP) 13º- 1010 - Dunga Neto (CE) 14º- 930 - Odirlei Coutinho (SP) 14º- 930 - Claudemir Lima (CE) 16º- 900 - Tânio Barreto (AL) 16º- 900 - Jojó de Olivença (BA) 16º- 900 - Jihad Kohdr (PR) 16º- 900 - Flávio Costa (BA) Ranking Brasileiro Feminino: 1a.- 1730 - Suelen Naraisa (SP) 2a.- 1720 - Silvana Lima (CE) 3a.- 1610 - Tita Tavares (CE) 4a.- 1340 - Andréa Lopes (RJ) 5a.- 1230 - Alessandra Vieira (RJ) 5a.- 1230 - Francisca Pereira (SP)