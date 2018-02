Nova Jersey concede licença a Tyson O boxeador norte-americano Mike Tyson recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira. A Comissão Atlética de Nova Jersey concedeu licença para que o ex-campeão mundial dos pesos pesados possa lutar em Atlantic City. Há seis anos, a mesma comissão proibira o Iron Man de se apresentar nos ringues dos cassinos da cidade. O anúncio foi feito por Larry Hazzard, presidente da comissão. Ele disse que o pugilista ?tem demonstrado há tempo controle em suas ações?. Tyson, que completa 38 anos dia 30, não luta desde fevereiro de 2003, quando nocauteou o inexpressivo Clifford Ettiene no primeiro assalto. Shelly Finkel, empresário que cuida da carreira de Tyson, afirmou que seu cliente ficou ?muito feliz? com a notícia. Segundo Finkel, o pugilista deve voltar ao ringue dia 30 de julho para enfrentar o britânico Danny Williams, detentor do título europeu. O combate deve ser em Lousville (Kentucky), cidade onde nasceu Muhammad Ali. Finkel disse também que Tyson pode lutar em Atlantic City antes do final do ano. ?Mike ama muito a região de Nova Jessey. Seu grande sonho e voltar a lutar e ficar próximo de seus fãs.? Um possível retorno de Tyson a Atlantic City entusiasma Hazzard. ?Com Tyson de novo em ação a indústria do boxe e o estado de Nova Jersey voltarão a ganhar notoriedade.?