Nova luta de Tyson atrai o público O norte-americano Mike Tyson ainda é um nome de destaque no boxe internacional. Em apenas três horas foram vendidos cerca de 6 mil ingressos para a luta do ex-campeão mundial dos pesos pesados marcada para 11 de junho, no MCI Center, em Washington, contra o irlandês Kevin McBride. Com a venda antecipada, já estão garantidos US$ 650 mil de arrecadação. Os bilhetes devem se esgotar no início desta semana, com a venda das 11,5 mil entradas restantes. O ingresso mais barato custa US$ 50,00 e o mais caro sai por US$ 700,00. Tyson, que completa 39 anos em 30 de junho, não luta desde julho de 2004, quando perdeu por nocaute, no quarto assalto, para o britânico Danny Williams. Na ocasião, o ex-Iron Man sofreu uma contusão no joelho e precisou ser operado cirurgia. Na principal preliminar programada para a noitada de Tyson, Laila Ali, filha do lendário Muhammad Ali, enfrenta Erin Toughill.