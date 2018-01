Nova pista é a atração no Troféu Brasil A nova pista de atletismo do Estádio Ícaro de Castro Mello, no complexo esportivo do Ibirapuera, é a ?estrela? do XXII Troféu Brasil Caixa de Atletismo, desta quinta a domingo. Após uma ausência de 11 anos e por causa da nova pista, o torneio volta a ser em São Paulo ? é a competição mais importante do País e vai reunir 700 atletas de 88 clubes, representando 16 Estados e o Distrito Federal. O estádio de atletismo do Ibirapuera, considerado o ?templo? do esporte, tem 12 mil lugares e a entrada é gratuita (pela Rua Abílio Soares, 1.300). O programa horário desta quinta-feira terá 26 provas, das 10 horas às 12h30 e das 14 às 18 horas. À tarde serão realizadas dez finais, dentre elas os 200 metros, feminino (14h40) e masculino (14h55). Os 26 atletas que já obtiveram índices para disputar os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto, incluindo a principal estrela da atualidade, Maurren Higa Maggi (salta domingo), disputam a competição, que também é seletiva. Os atletas terão até o dia 29 de junho para fazer os índices para o Pan e até 10 de agosto para obter vaga na elite brasileira que vai ao Mundial de Paris, também em agosto. O campeão olímpico Joaquim Cruz, que está em São Paulo a convite da BM&F, para acompanhar o Troféu Brasil, definiu a pista ?como a dos sonhos?, que ele nunca teve competindo no País. ?Será uma competição bem emocional, decisiva para a vida e a temporada de muitos deles. Estão todos muito ansiosos, principalmente este ano, por causa da nova pista, a volta da prova para São Paulo, a possibilidade de obter índices. A expectativa é enorme?, afirmou o técnico de Maurren, Nélio Moura. A atleta voltou nesta quarta-feira da Grécia, trazendo as três melhores marcas do ano no mundo nos alto em distância (7,06 m, 6,95 m e 6,94 m) e já avisou o treinador que ?quer saltar no Ibirapuera?. Todos estão ansiosos por estrear a pista nova, patrocinada pela Bolsa de Mercadorias & Futuros (US$ 400 mil) no estádio que é do governo de São Paulo. Uma visita dos técnicos da Labor Sports, da Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF), realizada na semana passada, deu à pista o certificado classe 1, que impõe uma série de padrões de qualidade. O piso tem 14 milímetros e é feito de manta de borracha natural, resistente ao calor do Caribe ou ao frio do Canadá, e com uma durabilidade entre 20 e 30 anos, segundo o técnico da empresa italiana Mondo, Nicoló Bagni. É o mesmo piso que equipou as pistas das últimas sete olimpíadas e será instalado no Estádio Olímpico de Atenas, para os Jogos de 2004. A pista foi instalada pela empresa brasileira Playpiso, que refez a base asfáltica e a drenagem, além da colocação do piso, importado da fábrica da Mondo, no Canadá. ?Podemos comparar com as melhores do mundo, como a de Paris, onde será o Mundial, em agosto?, disse Décio Chusid, lamentando que os organizadores do Pan de 2007, que será no Rio, estejam fazendo uma opção por outro piso. ?É uma pena, mas acho que eles estão indo por um caminho diferente.? Katsuiko Nakaya, técnico dos velocistas da BM&F Atletismo (equipe que tem 104 atletas e é considerada imbatível e favorita absoluta na conquista do título do Troféu Brasil) entende ?que se o clima continuar bom vão sair bons resultados?, inclusive alguns índices para o Pan e até para o Mundial. Embora seja uma pista macia, que propicia o amortecimento e evita o trauma, Nakaya observa que também pode ser bem rápida, por ?responder impulsionando de volta? a passada. ?Ela é reativa.?