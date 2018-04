Nova York pode desistir de Jogos O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, disse que se as obras do novo estádio do New York Jets não começarem logo, a cidade poderá desistir de concorrer à Olimpíada de 2012, deixando na disputa Londres, Paris, Madri e Moscou. O estádio, peça-chave da candidatura e orçado em US$ 1,4 bilhão, enfrenta a oposição de moradores e grupos de direitos civis.