Nova Zelândia bate Coréia no hóquei A Nova Zelândia derrotou a Coréia do Sul, por 3 a 2, nesta terça-feira, e vai disputar o quinto lugar no hóquei na grama feminino dos Jogos Olímpicos de Atenas. O gol da vitória foi marcado na prorrogação, após empate no tempo normal em dois gols.