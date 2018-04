Nova Zelândia com ouro no ciclismo A ciclista da Nova Zelândia Sarah Ulmer conquistou, neste domingo, a medalha de ouro da competição de perseguição feminina. Além da medalha, ela bateu o recorde mundial da prova dos 3.000 metros, com o tempo de 3:24.537. Com a prata ficou a australiana Katie Mactier. O bronze foi para Leontien Zijlaard-Van Moorsel, da Holanda.