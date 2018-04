Nova Zelândia domina o triatlo A Nova Zelândia dominou, nesta quinta-feira, a disputa do triatlo dos Jogos Olímpicos de Atenas. O neozelandês Hamish Carter conquistou a medalha de ouro, ao completar os 1.500 metros de natação, os 40 quilômetros de ciclismo e os 10 quilômetros de corrida, com o tempo de 1h51min07. A prata ficou com Bevan Docherty, também da Nova Zelândia, enquanto o bronze foi de Sven Riederer, da Suíça.