Nova Zelândia faz 7 a 1 e vai ao Rio-2016 no futebol feminino após rival desistir

De acordo com a Confederação de Futebol da Oceania (OFC, na sigla em inglês), Papua Nova Guiné alegou à Fifa que suas jogadoras não receberam visto para entrar na Nova Zelândia para o jogo de volta. A partida deveria acontecer nesta terça-feira e Papua acabou abrindo mão de seguir tentando a vaga.

Como a Austrália é federação à confederação asiática, a Nova Zelândia é soberana na Oceania tanto no masculino quanto no feminino. No Pré-Olímpico, só precisou fazer um jogo, uma vez que os demais países do continente jogaram entre si nos Jogos do Pacífico, classificando o campeão (Papua, que jogava em casa) para enfrentar as neozelandesas.

Além do Brasil, anfitrião, já estão classificados para o futebol feminino do Rio-2016 as seleções de Colômbia, França, Alemanha, África do Sul e Zimbábue. A Concacaf vai indicar dois representantes no mês que vem, enquanto a Ásia aponta dois classificados em março. A Uefa só tem direito a mais uma equipe.