Nova Zelândia vence Eco-Challenge A equipe Seagate.com NZ, da Nova Zelândia, é a campeã da Eco-Challenge 2002, a mais difícil corrida de aventura do mundo. O grupo formado por Nathan Fa´avae, Kristina Penny Strode, Neil Jones e Jeff Mitchell completou os 500 quilômetros do percurso em 6 dias e 23 horas, depois de enfrentar diversas provas como trekking, caiaque e escalada com corda fixa. Das 81 equipes que largaram no dia 11, só 23 continuam na disputa. Destas, duas são brasileiras: a Canon Quasar Lontra, que aparece em 9º lugar, e a EMA Brasil, em 19º. O terceiro representante do País, a AXN Atenah abandonou a prova porque uma das integrantes, Eleonora Audrá, contraiu uma infecção e precisou ser internada num hospital nas Ilhas Fiji, onde está sendo realizada a Eco-Challenge 2002.