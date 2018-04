"Novato" Scheidt vence regata na Star O bicampeão olímpico na Laser, Robert Scheidt, com o proeiro Bruno Prada, venceu as duas regatas deste domingo para ser campeão da Taça Ravazzano da Star, no Rio, classe em que é novato. "Foi satisfatório, mas ainda tenho muito para aprender na Star", disse Scheidt. Em 3.º lugar, John King e Luiz Amaro garantiram vaga ao Mundial da Argentina, em janeiro, pela Flotilha Copacabana. Scheidt e Prada tentarão obter vaga pela Flotilha São Paulo no torneio do 7º Distrito, em novembro, no Rio.