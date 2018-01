Novato vence o Paulista de Sumô Disputado neste domingo, no Estádio de Beisebol do Bom Retiro, o 25º Campeonato Paulista de Sumô teve uma grande surpresa: a vitória de Conrado Augusto na categoria juvenil masculino, derrotando Yoshihiro Higuti na final. Com 18 anos, 1m82 e 160 kg, Conrado é novato no sumô, mas treina judô há 15 anos. No feminino, categoria absoluto, a favorita Fernanda Pereira da Costa foi a campeã. No geral, a equipe da Sudoeste foi hexacampeã.