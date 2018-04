Nove empresas disputam concessão do Ginásio do Ibirapuera

Nove empresas se inscreveram e foram aprovadas pelo Governo do Estado de São Paulo para apresentar estudos para a concessão do Complexo do Ibirapuera. A expectativa é que sejam investidos cerca de R$ 230 milhões em obras de modernização no local. Agora, os interessados têm 60 dias para apresentar suas sugestões para gestão técnica, econômica e de obras para o complexo.

Pelo edital, a gestão do Complexo do Ibirapuera será repassada à empresa vencedora pelo período de 30 anos. O concessionário vai transferir uma quantia mensal ao Governo do Estado e terá ainda de arcar com todos os custos de manutenção do local.

A ideia é que o ginásio do Ibirapuera seja modernizado com o conceito “Next Generation”, ou seja, será uma arena multiuso, capaz de “mudar de cara” em poucos dias. Sua capacidade será reduzida de 10 mil para sete mil lugares, com poltronas de cinema em 30% dos lugares e sistema de ar condicionado. Sua inspiração é o Madison Square Garden, em Nova Yorque.

Além do ginásio do Ibirapuera, a concessão abrange também o estádio Ícaro de Castro Melo, o conjunto aquático Caio Pompeu de Toledo, o ginásio Mauro Pinheiro e o Palácio do Judô. Ao todo, a área possui 110 mil metros quadrados. O estádio Ícaro de Castro Mello será transformado em uma arena multiuso com capacidade para 20 mil pessoas.

Veja a lista de empresas:

GL Events Centro de Convenções S.A.

Unyco Marketing Esportivo Ltda.

T4F Entretenimento S.A.

Arena Assessoria de Projetos Ltda.

Capital Live Gerenciadora de Eventos Ltda.

ESM Participações e Consultoria Ltda.

Consórcio Pyau Ibirapuera

DC SET Shows e Entretenimento Ltda.

AEG Administração de Estádios do Sudeste Ltda.