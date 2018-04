Basta alguém reconhecer as cores de seu time para o jogo imediatamente despertar interesse. Já que as camisas estão atualmente tão poluídas pelos logotipos e marcas que esmagam o distintivo do clube, restam as cores. As cores são hipnóticas e num relance você reconhece seu time, por mais que se tenta descaracterizar isso também. Mas as cores teimam em se manter e a nos transmitir suas misteriosas mensagens.

Tenho um amigo palmeirense que torce para o Boston Celtics! Jamais colocou os pés em Boston, nem gosta tanto de basquete, mas o Boston é verde e branco e isso basta. Essa Copa é interessante também porque nos livra das caras conhecidas. Mesmo para os torcedores satisfeitos com seus times é prazeroso ver novas caras e tentar vislumbrar alguma coisa do futuro de seu time nos jovens valores.

Aos que odeiam a situação atual de suas equipes, então, a Copa é preciosa. Não ver determinados jogadores vestindo a gloriosa camisa do clube é um alívio e uma bênção. Seu time está lá, mas, magicamente, sem nenhum jogador que você se acostumou a detestar. Poder não antever o erro que inevitavelmente aquele péssimo jogador vai cometer, e que você está cansado de amaldiçoar pontualmente, é talvez o maior privilégio proporcionado por essa molecada. O entusiasmo deles é contagiante.

As partidas às vezes não são de grande qualidade, mas os jogadores se atiram a ela com tal esforço e dedicação que superam qualquer defeito.

É verdade que um pouco imitam dos trejeitos e atitudes dos mais velhos. São também obrigados a certos rituais que eu acreditava reservados apenas às categorias "superiores". O Hino Nacional executado antes das partidas, por exemplo. Se não tem nenhum sentido entre equipes principais, tem menos ainda entre os juniores.

O que tem a ver a pátria com o futebol e com uma partida entre garotos? Ao contrário, uma partida de juniores deveria ser super informal, como requer a idade dos protagonistas. Aqueles garotos movendo os lábios de maneira desconexa, ligeiramente perplexos e preocupados com a presença da câmera, que em close, ameaça revelar todo o desconhecimento do hino, é algo completamente desvinculado do espetáculo que vem a seguir.

No futuro, quando a maioria desses garotos se lembrar dos jogos que disputou na Copa de janeiro de 2013, aposto que vai se lembrar de cada lace de cada partida e de nenhuma palavra do Hino Nacional.