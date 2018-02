Novo estádio do Palmeiras vai sair do papel

O tão sonhado novo estádio do Palmeiras finalmente parece que vai sair do papel. As obras de reforma no Palestra Itália devem começar em maio ou junho do ano que vem e a previsão é que a arena multiuso esteja pronta no fim de 2010. E, se o planejamento da diretoria alviverde se concretizar, o local poderá abrigar um dos jogos da Copa do Mundo de 2014. Este é, ao menos, o sonho palestrino. O lançamento oficial do projeto será na segunda-feira, mas ontem ele já foi apresentado à imprensa. A capacidade do estádio (que ganhará um teto retrátil) subirá de 30 mil para 42 mil em jogos de futebol - e para até 60 mil em eventos múltiplos. O Palmeiras firmou parceria com a WTorre Empreendimentos Imobiliários, que será a responsável pela obra. O investimento, em torno de R$ 250 milhões, será todo de dinheiro privado (eles ainda correm atrás de investidores). O projeto da arena já foi aprovado pela Prefeitura de São Paulo. Além do estádio, a arena contará com uma infra-estrutura que engloba restaurantes, auditório e anfiteatro. "Nosso leque de receitas será bem maior", disse Marcelo Solarino, assessor para assuntos internacionais do clube. "Teremos eventos culturais, shows, convenções..." Além de investidores, o Palmeiras e a WTorre vão em busca de um operador, que traga todos os eventos para o novo complexo palestrino. A arena multiuso não será exclusivamente do Palmeiras. "Vamos ser sócios do empreendimento", contou José Cyrillo Jr., diretor administrativo. O prazo da parceria com a WTorre é de 30 anos. Neste período, todo o lucro gerado com shows e eventos será dividido entre o clube, a WTorre e os possíveis investidores. E olha só que irônico: o Palmeiras terá de pagar para jogar em seu próprio estádio. Mas calma! O clube não sairá no prejuízo. "O Palmeiras vai pagar para que o gasto possa ser contabilizado nas contas da sociedade. Mas depois receberemos a nossa parte", explicou Cyrillo. Toda a renda dos jogos, porém, será do clube paulista. Construir a arena multiuso é um projeto antigo do Palmeiras. Faltava investidor e uma forte parceria. Agora, tudo está bem encaminhado. "Estamos na revisão do projeto arquitetônico e de engenharia", falou Luis Davantel, diretor financeiro da WTorre. Esta etapa deve demorar 120 dias e, aí sim, as reformas no Palestra Itália vão começar. A arena ganhará o nome de um investidor, assim como ocorreu com o Atlético-PR, por exemplo. Em 2014, em seu centenário, o Palmeiras espera que o novo estádio seja uma das sedes da Copa. E torce para abrigar a seleção da Itália. "Temos um bom relacionamento com os dirigentes italianos", disse Cyrillo. "Mas é um assunto para ser tratado depois."