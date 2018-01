Novo mastro do Brasil 1 já está na Austrália O novo mastro do Brasil 1 chegou nesta segunda-feira a Sydney, de avião. O barco do comandante Torben Grael ainda não chegou - está sendo carregado por uma carreta cruzando a Austrália da costa leste a oeste - são mais de 3.400 quilômetros de ponta a ponta do país. O mastro também tem um longo percurso a cumprir: saiu da Inglaterra e passou por Amsterdã, para chegar em Sydney. A peça já está a a caminho de Melbourne, em um percurso de 1.050 quilômetros. O Brasil 1 segue na terceira posição da Volvo Ocean Race.