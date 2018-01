Novo recorde dos 100 m é questão de tempo, diz Powell O recordista mundial dos 100 metros rasos Asafa Powell afirmou que é "uma questão de tempo" para que volte a ser o único dono da marca, hoje dividida com o norte-americano Justin Gatlin. "Sou o homem mais rápido do mundo, os resultados dizem isso", disparou o atleta jamaicano nesta segunda-feira, ao receber um prêmio em Lignano Sabbiadoro, no norte da Itália, perto da fronteira com a Eslovênia. "Divido o recorde com Gatlin, mas isso é só questão de tempo, sinto isso dentro de mim o tempo todo", concluiu. Powell bateu o recorde de 9s77 em 2005, em Atenas, e teve a marca igualada em maio deste ano, no Catar. Em junho, repetiu o tempo no GP de Gateshead, na Inglaterra. Na última sexta-feira, ele venceu a prova no Golden Gala de Roma, com 9s85. O falastrão Powell aproveitou para dizer que seu sonho de consumo atual é conseguir o título mundial, em 2007, em Osaka, no Japão, e a medalha de ouro olímpica em Pequim, em 2008 - ele não tem nenhum desses títulos, ambos atualmente sob posse de Gatlin - venceu a Olimpíada de Atenas, em 2004, e o Mundial de Helsinque, no ano passado.