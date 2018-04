Novo recorde no Troféu José Finkel A equipe feminina do Pinheiros bateu neste sábado mais um recorde sul-americano no Troféu José Finkel de Natação, que está sendo disputado em Santos. Talita Ribeiro, Mariana Katsuno, Julia Leão e Flávia Delaroli superaram a antiga marca do 4x100 metros medley, com o tempo de 4m09s26. Com isso, o Troféu José Finkel já soma 17 novos recordes do campeonato, 15 brasileiros e 15 sul-americanos. Enquanto que, na disputa entre as equipes, o Pinheiros caminha tranqüilo para o título - lidera desde o primeiro dia de disputa. A briga agora é pelo segundo lugar, entre Unisanta e Minas Tênis. Outro momento marcante deste sábado foi a final dos 200 metros borboleta, em que Lucas Salatta venceu com o tempo de 1m56s87, deixando Gustavo Marinho Calado em segundo lugar (1m57s21) e Kaio Marcio em terceiro (1m57s66). Como a prova foi muito equilibrada, os três acabaram conseguindo índice para o Mundial de Piscina Curta, que acontece outubro em Indianápolis (EUA). O problema é que a Federação Internacional de Natação (Fina) só permite a inscrição de dois nadadores por país em cada prova. E, enquanto Salatta e Calado foram melhores no José Finkel, Kaio Marcio tinha conseguido o índice anteriormente. Mas o impasse se resolveu rapidamente, sem que fosse preciso nadar um desempate. Como já está classificado para disputar os 50m e os 100m borboleta no Mundial de Indianápolis, Kaio Marcio abdicou da sua vaga nos 200m borboleta. Assim, Lucas Salatta e Gustavo Calado irão representar o País nessa prova.