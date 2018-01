Novo tripulante do Brasil 1 é holandês O holandês Marcel van Triest, com 4 regatas de volta ao mundo no currículo, será o navegador do Brasil 1 em 3 etapas da Volvo Ocean Race, entre África do Sul e Brasil. ?Ele é muito experiente, principalmente nos Mares do Sul, nosso desafio na próxima etapa. Também é forte, o que será importante na tripulação?, disse Torben Grael.