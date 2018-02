Novo vice só absolve 7 atletas Betão, Éverton Ribeiro, Felipe, Marcelo, Lulinha, Dentinho e Moradei. Com muito esforço, Mario Gobbi Filho, delegado há 20 anos e, desde ontem, o novo vice-presidente de futebol do Corinthians, revelou os jogadores do atual elenco que considera ter a cara do time. ''''Pode haver mais alguns, mas no momento só consigo me lembrar destes'''', afirmou o novo dirigente, prometendo mudanças drásticas. Ontem, depois de se apresentar oficialmente, Gobbi, por muitas vezes, chegou a aumentar o tom de voz para mostrar sua revolta. Chegou a assustar quem não o conhecia. Apesar do estilo durão, no clube todos o consideram boa praça. O dirigente afirmou que, já nesta semana, deve haver mudanças radicais. A primeira já ocorreu ontem, com a dispensa de Nelsinho Baptista. A reformulação será geral. ''''Não podemos ficar com este time, ele não atende aos anseios do Corinthians'''', comentou. ''''Vamos fazer de tudo, tirar as tripas para montar um time digno. A torcida pode ter certeza de que a equipe de 2008 vai ter a cara do Corinthians. Não vai ser essa lama'''', garantiu, mesmo ciente de que o clube está com os cofres vazios e deve apelar para empréstimos - além de fortalecer o marketing - para reforçar o elenco. Gobbi, que não queria cargo, mas rendeu-se aos apelos de Sanchez, promete acabar com o corpo-mole e a falta de empenho no elenco. Jogadores com a fama de ''''chinelinho'''' (preguiçosos) no atual elenco não têm vez. ''''O Gustavo Nery não tem a cara do Corinthians. Nosso perfil é o de jogador que tenha técnica e muita raça, que honre a camisa, ponha o coração na ponta da chuteira'''', disparou contra o lateral.