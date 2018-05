Novorizontino empata com o Oeste e continua sem vencer no Paulistão O Novorizontino chegou ao seu quarto empate em cinco jogos no Campeonato Paulista ao ficar no 1 a 1 com o Oeste, na manhã deste domingo, no estádio Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte, pela quinta rodada. O mandante, ainda sem vencer, fica com quatro pontos, em penúltimo lugar no Grupo B, por enquanto o mais fraco. O visitante soma cinco pontos, com uma vitória e dois empates, no Grupo A.