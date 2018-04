Novos desafios na rota de Amyr Klink Uma viagem à China, agora tripulada, será o desafio do navegador Amyr Klink nos próximos anos. Aos 46 anos, o navegante, de 1,87 metros e 80 quilos, fará uma viagem ao Pólo Norte e à China, passando por três oceanos, no fim desse ano ou início do ano que vem. Mas a expedição começa agora. O navegador vai testar o veleiro Paratii II, de 93 pés (29,83 m) e 80 toneladas (30 somente de combustível), em uma expedição à Antártica, que deixa o Brasil dia 27 ? ?será o primeiro contato do barco com o parque polar?, afirma Amyr, que pretende estar de volta em abril. Leia mais no Estadão