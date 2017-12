Novos recordes e índices na natação Depois de passar por vários problemas em 2001 - de dengue ao atraso de salários no Vasco -, Fabíola Molina fecha o ano com o índice para o Mundial de Piscina Curta, em Moscou, em abril de 2002. Nesta sexta-feira, em mais um dia de recordes e índices no Troféu José Finkel, em Santos, Fabíola marcou 1min01s30 para os 100 metros, costas. Não venceu a prova - a campeã foi a uruguaia Serrana Fernandes, da Unaerp, de Ribeirão Preto, com 1m01s22 -, mas garantiu a vaga. Depois, Rogério Romero (53s83), do Minas Tênis, e Cleber Costa (53s67), do Flamengo, conquistaram o índice (53s84) nos 100 m, costas. Romero já tinha obtido vaga para os 200 m, costas, na Copa do Mundo de Natação, em novembro. Aos 18 anos, Caio Moretzshon, do Vasco, é o 24º atleta com índice para o Mundial. Nesta sexta-feira, Caio nadou os 200 m, medley, em 2min01s19, abaixo do índice da prova, de (2min01s74). No revezamento 4 x 200 m, livre, a equipe masculina do Vasco levou a medalha de ouro, com 7m13s57, e a vaga para Moscou - o índice é 7min16s64. No entanto, isso não significa que Carlos Jayme, Gustavo Borges, Alexandre Andrade e Leonardo Costa sejam os titulares na prova - a equipe será formada pelos quatro mais rápidos na prova individual. Nos 50 m, livre, Nicholas Dias dos Santos marcou 21s79 e, além de conseguir o índice para Moscou, tornou-se o terceiro brasileiro - ao lado de Gustavo Borges e Fernando Scherer, o Xuxa - a nadar a distância abaixo de 22 segundos. O recorde sul-americano ainda pertence a Xuxa, com 21s44, estabelecido no Rio, em 1998. Recordes - A equipe feminina do revezamento 4 x 200 m, livre, marcou 8min13s27 e superou o recorde sul-americano. O time formado por Denise Oliveira, Mariana Brochado, Alessandra Reis e Monique Ferreira derrubou o tempo de 8min18s87, que pertencia à seleção brasileira que disputou o 5º Mundial em Piscina Curta, em Atenas, no ano passado. Flávia Delaroli, do Flamengo, voou nos 50 m, livre. Com 25s06, a atleta bateu o recorde sul-americano de Rebeca Gusmão, do Vasco (25s27), obtido na Copa do Mundo da Natação. Flávia e Rebeca vêm se revezando como recordistas sul-americanas há seis meses. A atleta do Flamengo também conquistou o índice para o Mundial na prova, depois de já ter a marca para os 100 m, livre. O número de atletas com índice em provas individuais para o Mundial de Moscou animou os dirigentes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). "É sabido que a CBDA não estabelece índices fáceis. Esses tempos representam o oitavo lugar, entre eliminatórias e semifinais, do último Mundial em Piscina Curta, em Atenas, em 2000", observou Coaracy Nunes, presidente da entidade. Segundo o supervisor técnico da Confederação, Ricardo de Moura, o próximo Mundial será um referencial para os Jogos Olímpicos de 2004. "É muito importante a participação desses atletas na competição. Vamos poder analisar os resultados do Brasil e dos demais países."