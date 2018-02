Nowitzki faz 36 pontos em vitória do Mavs sobre Knicks

Dirk Nowitzki marcou 36 pontos, seu recorde na atual temporada, e levou o Dallas Mavericks à vitória por 99 a 89 sobre o New York Knicks, na noite de segunda-feira. Nowitzki acertou 14 de 23 arremessos, incluindo três de cinco tentativas de três pontos, ajudando o Mavericks a manter a sequência recente de vitórias sobre o Knicks. O ala alemão fez 15 de seus pontos no primeiro quarto, quando o Mavs abriu vantagem de 28 a 19. "Tive sorte para encontrar o meu ritmo muito rápido", disse Nowitzki a repórteres após a partida. "Nas duas últimas semanas, meu arremesso não estava muito bom. Eu não tive tentativas muito boas." Josh Howard acrescentou 22 pontos e Jerry Stackhouse, 13. Mas o técnico do Dallas, Avery Johnson, não ficou satisfeito com a forma de alguns outros jogadores da equipe, que desperdiçou uma confortável vantagem de 23 pontos no terceiro quarto. "Os três últimos minutos do terceiro quarto foram absolutamente patéticos", disse o treinador. O Knicks teve Zach Randolph como cestinha, com todos os seus 24 pontos marcados no segundo tempo. Jamal Crawford acrescentou 19 pontos e Fred Jones outros 16. A derrota foi a terceira consecutiva do Knicks. Veja a seguir os resultados da NBA na segunda-feira: Philadelphia 76ers 100 x 88 Houston Rockets Atlanta Hawks 98 x 87 Orlando Magic Dallas Mavericks 99 x 89 NY Knicks Miami Heat 117 x 113 Phoenix Suns Sacramento Kings 96 x 93 Milwaukee Bucks