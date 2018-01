Número 1 do mundo, Mauresmo arrasa australiana em Miami A francesa Amelie Mauresmo estreou com vitória, nesta sexta-feira, no torneio de Miami. A vítima da vez foi a australiana Samantha Stosur, que foi derrotada por um duplo 6/0 - placar conhecido no tênis como bicicleta. Esta foi a primeira partida de Mauresmo depois que reassumiu o posto de número 1 do mundo. A rodada desta sexta-feira também marcou as vitórias da japonesa Ai Sugiyama, 2 a 0 na alemã Julia Schruff (6/1 e 6/1); da russa Nadia Petrova, 2 a 0 na espanhola Maria Sanchez Lorenzo (6/2 e 6/1); da francesa Marion Bartoli, 2 a 0 na bielo-russa Anastasiya Yakimova (6/1 e 6/2); e da russa Svetlana Kuznetsova, 2 a 0 na compatriota Vera Zvonareva (6/2 e 6/2).